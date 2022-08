Sassuolo-Milan: tocca a Saelemaekers, Rebic e Origi | Serie A News

Per Sassuolo-Milan di domani sera Stefano Pioli medita di attuare un ampio turnover. Spazio da titolare, probabilmente, per Divock Origi

Domani sera si giocherà Sassuolo-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 , e Stefano Pioli , tecnico rossonero, medita di cambiare gran parte della formazione che sabato sera ha battuto per 2-0 il Bologna a 'San Siro'. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Potrebbe scoccare, in attacco, l'ora di Divock Origi , finora utilizzato pochissimo nelle prime tre giornate di campionato. Probabilmente cambierà tutta la trequarti, con Alexis Saelemaekers , Brahim Díaz e Ante Rebić in campo dall'inizio per assistere il centravanti belga ex Liverpool .

Possibili rotazioni anche in difesa, con Alessandro Florenzi sulla destra, e in mediana, dove Tommaso Pobega viaggia verso una maglia da titolare: sarebbe la sua prima volta in rossonero in gare ufficiali. Il primo giorno di Thiaw in rossonero: il LIVE minuto per minuto >>>