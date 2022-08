Sassuolo-Milan: torna Kjaer dopo 9 mesi. In mediana fiducia a Pobega

In Sassuolo-Milan di questa sera Simon Kjaer tornerà titolare dopo tantissimo tempo. Chance importante per Tommaso Pobega in mezzo al campo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Sassuolo-Milan, partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma questa sera, ore 18:30, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Una gara in cui Stefano Pioli, tecnico rossonero, attuerà un deciso turnover visto che, all'orizzonte, ci sono il derby contro l'Inter in campionato (sabato) e l'esordio in Champions League in casa del RB Salisburgo (martedì prossimo).

Sassuolo-Milan: ci saranno Kjaer e Pobega nell'undici titolare

Scelta obbligata di Pioli per questo Sassuolo-Milan, anche per non spremere i giocatori in vista delle prossime occasioni. Per il quotidiano torinese, potrebbero esserci ben cinque cambi nella formazione iniziale rispetto all'undici titolare che, sabato scorso, ha superato per 2-0 il Bologna a 'San Siro'. Due di loro, Simon Kjaer e Tommaso Pobega, meritano, però, senza dubbio di finire in copertina.

Il difensore danese, infatti, torna in campo in Serie A a distanza di quasi nove mesi dalla rottura dei legamenti crociati del ginocchio sinistro rimediata durante Genoa-Milan 0-3 dello scorso 1° dicembre 2021. Finora, per Kjaer, soltanto uno scampolo di match nell'amichevole del 31 luglio scorso in casa dell'Olympique Marsiglia e un'ora contro la Pergolettese. Zero minuti in gare ufficiali. Oggi avrà la grande chance per tornare titolare al fianco di Fikayo Tomori.

Il centrocampista italiano, tornato in pianta stabile in rossonero dopo i prestiti a Ternana, Pordenone, Spezia e Torino, finora ha giocato 36' nelle partite interne contro Udinese e Bologna. Sostituirà Sandro Tonali al fianco di Ismaël Bennacer. Pioli chiederà al suo numero 32 di essere quel centrocampista 'box-to-box' che ha imparato ad essere in granata con Ivan Jurić (33 gare sotto la Mole, con 4 gol e 3 assist all'attivo). E di buttarsi negli spazi per sfruttare le sponde di Olivier Giroud e gli assist di Rafael Leão. Ecco come e dove vedere Sassuolo-Milan in tv o diretta streaming >>>