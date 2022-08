Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: Pioli cambia (quasi) tutto

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan , partita della 4^ giornata della Serie A 2022-2023 , in programma oggi alle ore 18:30 , secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

L'allenatore Stefano Pioli ha perso alla vigilia Ante Rebić e Divock Origi, che si aggiungono ai già indisponibili Rade Krunić e Zlatan Ibrahimović. Il tecnico rossonero opta per un robusto turnover: ben cinque cambi rispetto all'undici titolare che, sabato scorso, ha superato il Bologna per 2-0 a 'San Siro'. Due cambi in difesa (torna Simon Kjær), uno in mediana, due sulla trequarti.