Sassuolo-Milan, probabile formazione: ecco la squadra provata da Pioli

Ecco la probabile formazione rossonera in vista di Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A

Manca un solo giorno al fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano, inviato di 'Sky Sport', Stefano Pioli non è intenzionato ad effettuare cambi per la gara di domani. Se nella giornata di ieri erano circolate voci su una possibile titolarità di Ante Rebic al centro dell'attacco al posto di Olivier Giroud, le notizie di oggi portano ad una conferma del francese come punto di riferimento. Confermati anche Rade Krunic e Alexis Saelemaekers sulla trequarti. Ecco la probabile formazione rossonera.