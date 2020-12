Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: emergenza Pioli | News

Ultime Notizie Sassuolo Milan formazioni: Pioli in emergenza

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato le probabili formazioni di Sassuolo-Milan. La gara è in programma domani a Reggio Emilia alle 15. n porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Pierre Kalulu. Simon Kjaer non dovrebbe farcela neanche per la panchina, Ancora out Matteo Gabbia dopoi l trauma contusivo distorsivo al ginocchio sinistro, con probabile interessamento del legamento collaterale.

A centrocampo, ancora titolare Sandro Tonali, considerando l’infortunio di Ismael Bennacer, che ha riportato contro il Parma una lesione al bicipite femorale della coscia destra.Sempre presente ovviamente Franck Kessie, anche se l’ivoriano è apparso un po’ stanco nelle ultime gare. Sulla trequarti dovrebbe giocare Alexis Saelemaekers insieme ad Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. In attacco Rafael Leao come prima punta. Sia il croato e sia il portoghese hanno fatto fatica nel ruolo di centravanti, ma la sensazione è che questa volta Pioli proverà il portoghese come prima punta. Ecco la probabile formazione rossonero per la partita di domani.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

