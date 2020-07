Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: ballottaggio Calabria-Conti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha un solo dubbio di formazione per il Sassuolo, gara in programma questa sera al Mapei Stadium,

C’è un ballottaggio infatti tra Davide Calabria e Andrea Conti. Nelle ultime partite Pioli aveva scelto sempre titolare l’ex Atalanta, ma la buona prestazione di Calabria contro il Bologna (coronata anche da un bel gol) potrebbe aver fatto cambiare idea all’allenatore, che sta pensando di confermarlo dal primo minuto anche contro i neroverdi. Questa scelta sarà molto importante, considerando che da quella parte agirà Jeremie Boga, uno degli elementi più pericolosi del Sassuolo. INTANTO AVVIATI I CONTATTI PER IL RINNOVO DI DONNARUMMA, CONTINUA A LEGGERE >>>