Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: avviati i contatti con Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gianluigi Donnarumma giocherà questa sera contro il Sassuolo la 200° partita con la maglia del Milan. I neroverdi sono nel destino di Gigio, visto che il portiere ha debuttato da professionista il 25 ottobre 2015, a 16 anni e otto mesi, proprio contro il Sassuolo.

Quante cose sono passate da quel debutto. Donnarumma è diventato grande e ha raccolto il testimone di Gianluigi Buffon in Nazionale. Il portiere rossonero, in attesa della duecentesima presenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella giornata di ieri: “Insieme stiamo bene, ci divertiamo e questa armonia ci porta a giocare così. Voglio diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan”.

A proposito del futuro, tutti gli indizi che filtrano lasciano pensare che Donnarumma rinnovi il suo contratto con il Milan. Il club punta al prolungamento, visto la scadenza nel 2021, ma anche lo stesso Gigio vuole continuare a vestire la maglia rossonera. Al di là dei silenzi di facciata, il Milan e Raiola hanno già iniziato a parlarsi: la proposta del club è quella di offrire un contratto fino al 2023, con ingaggio inferiore in partenza ai 6 milioni annui attuali e dei bonus che permetterebbero a Donnarumma di superare l’ingaggio attuale. Proprio i bonus e l’inserimento della clausola rescissoria saranno i nodi da sciogliere nella trattativa con Raiola. In ogni caso, come detto, filtra ottimismo. INTANTO SI LAVORA ALL’ACQUISTO DEFINITIVO DI REBIC, CONTINUA A LEGGERE >>>