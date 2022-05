Sassuolo-Milan, la probabile formazione rossonera: Pioli non cambia

La probabile formazione di Stefano Pioli per Sassuolo-Milan, 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022. Ecco chi potrà andare in campo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha riportato la probabile formazione di mister Stefano Pioli per Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022, in programma domenica 22 maggio alle ore 18:00.

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, è ipotizzabile che Pioli confermi, in blocco, l'undici di partenza visto in campo nelle ultime due gare del Diavolo, contro Hellas Verona in trasferta ed Atalanta a 'San Siro'.

Quindi, Rade Krunić nel ruolo di trequartista, con Alexis Saelemaekers e Rafael Leão sugli esterni ed Olivier Giroud in attacco. In mediana, al fianco di Sandro Tonali, spazio a Franck Kessié, alla sua ultima apparizione in maglia rossonera. Nella prossima stagione giocherà nel Barcellona.

In difesa, nessun cambiamento: Fikayo Tomori e Pierre Kalulu saldamente al centro della retroguardia. Panchina per Alessandro Florenzi (pronto a subentrare a partita in corso) e Alessio Romagnoli, forse al suo passo d'addio con il Diavolo. Vediamo, dunque, la probabile formazione di Pioli per Sassuolo-Milan di domenica al 'Mapei Stadium'.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunić, R. Leão; Giroud. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Bennacer, Brahim Díaz, Messias, Rebić, Ibrahimović. Allenatore: Pioli. Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

