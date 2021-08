Sampdoria-Milan, probabile formazione: Pioli lancia Giroud / News

Si avvicina Sampdoria-Milan e la probabile formazione di Pioli sembra essere abbastanza chiara. Ecco chi dovrebbe dunque giocare domani.

Si ricomincia da Sampdoria-Milan e la probabile formazione rossonera è quasi la migliore possibile. Quasi perché ci sono un paio di assenze, anche pesanti, ma soprattutto perché il mercato è ancora aperto e i tifosi si augurano che sulla trequarti Stefano Pioli abbia altri giocatori da schierare molto presto. Sarà la prima partita del nuovo campionato di Serie A per i rossoneri. Dopo l'ottima scorsa stagione, conclusa al secondo posto in classifica, ora il Milan può fare il salto di qualità ulteriore e puntare alla vittoria del titolo. Andiamo dunque a scoprire quale dovrebbe essere la probabile formazione di Sampdoria-Milan, si comincia.

Anche a centrocampo tutto confermato e nessuna sorpresa. Ci sarà dal primo minuto Sandro Tonali , che ha fortemente voluto rimanere milanista e che ora è chiamato al salto di qualità. Al suo fianco, Ismael Bennacer , anche se ancora non al meglio a causa del Coronavirus, affrontato solo poche settimane fa.

Sulla trequarti si riparte (quasi) da dove ci si era lasciati: Alexis Saelemaekers gioca a destra, mentre Brahim Diaz avrà una grande occasione in posizione centrale. Sulla sinistra il vero grande dubbio: al momento sembra in leggero vantaggio Ante Rebic. Davanti, un'altra novità. Sarà l'esordio ufficiale anche per Olivier Giroud, che ha già fatto benissimo nel precampionato e ora punta ovviamente a confermarsi.