Sampdoria-Milan, probabile formazione: Giroud titolare, sulla trequarti …

La probabile formazione del Milan per la prima giornata di Serie A contro la Sampdoria: Olivier Giroud subito leader, difesa confermata

A pochi giorni dall'inizio della Serie A , 'La Gazzetta dello Sport' ipotizza la probabile formazione del Milan che lunedì affronterà la Sampdoria . Il Diavolo è chiamato a ottenere subito i 3 punti, anche se non sarà facile perché Marassi con i tifosi sugli spalti non è mai uno stadio semplice.

Ma quali saranno le scelte di Stefano Pioli per affrontare Fabio Quagliarella e compagni? La 'rosea' ipotizza la conferma del 4-2-3-1 , dato che Zlatan Ibrahimovic è ancora ai box, quindi non è necessario giocare a due punte. L'attaccante sarà Olivier Giroud senza ombra di dubbio: il francese è chiamato a prendersi subito sulle spalle la squadra dopo aver fatto una bella impressione nelle prime amichevoli.

Andando con ordine, in porta ci sarà l'esordio in Serie A per Mike Maignan. L'ex Lille ha messo in mostra buone qualità durante il pre campionato ed ora dovrà confermare tutto ciò. La linea difensiva non cambia, è la solita che conosciamo: Theo Hernandez a sinistra, Fikayo Tomori e Simon Kjaer in mezzo e Davide Calabria a destra. I due mediani saranno Ismael Bennacer e Sandro Tonali, dato che Franck Kessié è infortunato.