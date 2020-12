Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Pioli | News

Sampdoria Milan formazioni: le scelte di Pioli

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato come di consueto le probabili formazioni di Sampdoria-Milan. La gara, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica a Marassi alle 20:45.

Stefano Pioli dovrebbe effettuare qualche cambio di formazione rispetto alla vittoria in Europa League contro il Celtic. In porta ci sarà come sempre Gianluigi Donnarumma, mentre in difesa spazio a Davide Calabria, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. L’altro centrale sarà Matteo Gabbia. Il motivo? Simon Kjaer ha riportato contro gli scozzesi una lesione di primo grado del muscolo retto femorale della coscia destra. Il danese spera di poter rientrare tra due settimane.

A centrocampo, torna Ismael Bennacer, in panchina contro il Celtic. Inamovibile, ovviamente Franck Kessie, calciatore indispensabile per Pioli. Sulla trequarti, ritorna Alexis Saelemaekers al posto di Samu Castillejo, mentre in mezzo spazio all’altro fedelissimo del tecnico, Hakan Calhanoglu. Sulla sinistra dovrebbe esserci la conferma di Jens Petter Hauge, autore di una bellissima partita contro il Celtic. In attacco Ante Rebic, che sostituirà Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao, ancora infortunati. Il croato cerca il primo gol stagionale: l’ex Eintracht Francoforte non sembra essere a suo agio in quella posizione, ma Pioli deve fare di necessità virtù. Di seguito ecco la probabile formazione rossonera che scenderà in campo a Marassi.

FORMAZIONE MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

