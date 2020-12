Sampdoria Milan formazioni: Hauge titolare

MILAN NEWS – Momento importante per Hauge. Dopo il gol e la grande prestazione contro il Celtic, il norvegese dovrebbe partire titolare anche contro la Sampdoria. La gara è in programma domani sera a Marassi. Sulla trequarti, ritorna Alexis Saelemaekers al posto di Samu Castillejo, mentre in mezzo ovviamente spazio ad Hakan Calhanoglu, leader tecnico rossonero.

