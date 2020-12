Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: Brahim Diaz titolare

Sampdoria-Milan, le probabili formazioni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una prova del 9 importante per il Milan, che dovrà fare a meno dei suoi punti di riferimento Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic. Con entrambi out per problemi muscolari, Stefano Pioli si affiderà ad una squadra giovanissima, che dovrà scardinare una difesa attenta come quella della Sampdoria. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, al posto dei due ‘totem’ ci saranno Matteo Gabbia e Ante Rebic. Novità anche a centrocampo, con Sandro Tonali che partirà dal primo minuto al posto di un Ismael Bennacer non in ottime condizioni. Sulla sinistra spazio a Brahim Diaz, con Jens Petter Hauge che partirà dalla panchina. Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu; Brahim Diaz; Rebic.

