Sampdoria, la probabile formazione per il Milan: Quagliarella titolare

La già retrocessa Sampdoria, nel corso della prossima giornata di campionato, scenderà in campo a San Siro per provare a firmare l'impresa contro il Milan. Secondo quanto riportato da 'gazzetta.it', il tecnico dei blucerchiati Dejan Stankovic dovrebbe schierare Nicola Ravaglia tra i pali e una difesa a tre formata da Koray Gunter, Bram Nuytinck e Bruno Amione. In mediana spazio ad Alessandro Zanoli, Harry Winks, Tomas Rincon, Filip Djuricic e Tommaso Augello. Tandem d'attacco composto da Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella.