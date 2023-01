Salernitana-Milan, le probabili formazioni: Pioli in emergenza

La probabile formazione del Milan per l'incontro con la Salernitana in programma mercoledì 4 gennaio, con Pioli che è in emergenza

Fabio Barera

Manca sempre meno alla ripresa del campionato di Serie A, che torna in campo dopo la sosta per lasciare spazio alla rassegna iridata in Qatar. Il Milan scenderà in campo allo stadio Arechi contro la Salernitana nell'incontro che aprirà la sedicesima giornata di campionato, il cosiddetto lunch match.

Il tecnico Stefano Pioli si trova in grandissima emergenza, dal momento in cui dovrà fare a meno di Mike Maignan in porta, Fodé Ballo-Touré sulla fascia sinistra, Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic in attacco. Scelte abbastanza obbligate, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul suo sito, quindi per il tecnico rossonero, con Olivier Giroud e Theo Hernandez chiamati agli straordinari e Ciprian Tatarusanu tra i pali, preferito ad Antonio Mirante dopo la gara con il PSV Eindhoven.

La probabile formazione del Milan — MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.