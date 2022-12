Salernitana-Milan, la probabile formazione rossonera: i dubbi di Pioli

In porta, vista la perdurante assenza di Mike Maignan, che non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio sinistro, dovrebbe rivedersi ancora una volta il rumeno Ciprian Tătărușanu . In difesa, invece, si rivedranno finalmente i quattro titolari. Capitan Davide Calabria , al rientro, a destra; coppia centrale formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori ; a sinistra Theo Hernández .

De Ketelaere potrebbe giocare da trequartista o da centravanti

Ballottaggio, per la prima posizione, tra Brahim Díaz e Charles De Ketelaere; per il ruolo di punto di riferimento in attacco, invece, si candidano per una maglia da titolare Olivier Giroud, Ante Rebić e lo stesso De Ketelaere. L'idea, infatti, di far giocare il belga da 'falso nueve' stuzzica - non poco - il tecnico rossonero in vista della trasferta dello stadio 'Arechi'.