Salernitana-Milan, Pioli alle prese con due dubbi | Serie A News

Sabato sera si disputerà Salernitana-Milan allo stadio 'Arechi'. Stefano Pioli deve ancora risolvere un paio di ballottaggi in due reparti

Daniele Triolo

Sabato 19 febbraio, alle ore 20:45, si disputerà Salernitana-Milan allo stadio 'Arechi': sarà uno degli anticipi della 26^ giornata di Serie A. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha cominciato a parlare di quella che potrebbe essere la formazione che mister Stefano Pioli presenterà al cospetto dei granata di Davide Nicola. Il quale, come noto, ha rilevato in settimana l'esonerato Stefano Colantuono sulla panchina della squadra campana.

In porta, naturalmente, nessuno toccherà Mike Maignan. Così come appare molto probabile la conferma in blocco della difesa vista in Milan-Sampdoria, quindi con Davide Calabria, Fikayo Tomori ed Alessio Romagnoli e l'unica novità del rientro di Theo Hernández dopo la squalifica. Gli farà posto, sul versante mancino della retroguardia a quattro, Alessandro Florenzi. In mezzo al campo, poi, Franck Kessié, Sandro Tonali ed Ismaël Bennacer si contendono due maglie.

Sarà l'allenamento di rifinitura a ridosso di Salernitana-Milan a stabilire chi partirà titolare e chi invece si accomoderà inizialmente in panchina per poi subentrare a gara in corso. Sulla trequarti, solito ballottaggio tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias, mentre giocheranno al 100% sia Brahim Díaz sia Rafael Leão, che vive un ottimo momento di forma. In attacco, infine, ancora spazio ad Olivier Giroud visto la persistente assenza di Zlatan Ibrahimović. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI