Roma, la probabile formazione per il Milan: Dybala in dubbio

Ecco la probabile formazione della Roma per il match contro il Milan. Paulo Dybala sarebbe ancora in dubbio per l'incontro

Uno dei due anticipi della terza giornata, che andrà in scena alle 20:45 di venerdì 1 settembre, sarà Roma-Milan. Secondo quanto riferito da 'gazzetta.it', José Mourinho dovrebbe schierare Rui Patricio in porta e la difesa a tre formata da Gianluca Mancini, Chris Smalling e Diego Llorente. In mediana spazio a Bryan Cristante in regia, affiancato da Lorenzo Pellegrini e Houssem Aouar, con Rasmus Kristensen e Nicola Zalewski sulle fasce. In attacco con Andrea Belotti dovrebbe esserci Stephan El Shaarawy, che rileverà Paulo Dybala, ancora in dubbio.