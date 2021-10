Roma-Milan, le probabili formazioni: Pioli, ballottaggio a centrocampo

Le probabili formazioni di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma domani sera, ore 20:45, all'Olimpico

Le probabili formazioni di Roma-Milan , partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma domani sera, ore 20:45 , allo stadio 'Olimpico' secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

QUI ROMA - Contro il Milan il tecnico José Mourinho dovrebbe mandare in campo lo stesso undici iniziale visto contro Napoli e Cagliari . L'unico dubbio del portoghese, ovvero chi schierare tra Henrik Mkhitaryan e l'ex Stephan El Shaarawy , sembra essere risolto. Dovrebbe giocare l'armeno, nonostante stia vivendo un periodo di flessione. Il giovanissimo Felix Afena-Gyan , molto bene alla 'Unipol Domus' in Sardegna nel giorno del suo esordio, assicurerà verve offensiva dalla panchina.

QUI MILAN - Il tecnico Stefano Pioli stilerà l'elenco dei convocati solamente domani mattina, prima della partenza del Diavolo per la Capitale. Vedremo se ne farà parte Ante Rebić, che si è allenato tutta la settimana a parte e che, pertanto, è in forte dubbio per la sfida contro i giallorossi. Non ce la farà sicuramente a recuperare Alessandro Florenzi, che ci avrebbe tenuto a giocare contro la sua Roma. Torneranno Theo Hernández e Brahim Díaz dal 1'. Unico ballottaggio a centrocampo: chi tra Franck Kessié ed Ismaël Bennacer?