Roma-Milan, la probabile formazione rossonera: Krunic titolare

Le ultime news su Roma-Milan: Rade Krunic dovrebbe giocare titolare questa sera all'Olimpico. Brahim Diaz parte dalla panchina

Novità importante di formazione per Roma-Milan di questa sera all'Olimpico. Come viene riportato dai colleghi di Sky Sport, infatti, Rade Krunic dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Brahim Diaz. Lo spagnolo entrerà a gara in corso. Ricordiamo che l'ex Real Madrid ha recuperato dal coronavirus all'inizio della settimana e quindi evidentemente non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Confermato, invece, il resto della formazione. In porta Tatarusanu, in difesa Davide Calabria, Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. In mediana Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti Saelemaekers, Rafael Leao e appunto Krunic alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. Ecco dove e come vedere Roma-Milan in tv e in streaming