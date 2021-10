Roma-Milan, Ibrahimovic favorito su Giroud. Kessié con Bennacer

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe giocare titolare in Roma-Milan di stasera. A centrocampo, invece, spazio all'ivoriano vicino all'algerino

Zlatan Ibrahimovic dovrebbe partire titolare in Roma-Milan di questa sera. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', infatti, è l'attaccante svedese, classe 1981 , il favorito per scendere in campo dal 1' sul prato dello stadio 'Olimpico' per l'11^ giornata della Serie A 2021-2022 .

Più Ibra di Olivier Giroud , dunque, nonostante l'attaccante francese abbia realizzato l'ultimo gol-vittoria del Diavolo, martedì scorso a 'San Siro' contro il Torino . In Roma-Milan, quindi, Ibrahimovic tornerà titolare: l'ultima volta, a Bologna , aveva giocato 90' , fornito un assist per Rafael Leão e segnato una rete proprio nel finale.

Per il resto, formazione praticamente fatta, con Franck Kessié favorito a centrocampo per giocare al fianco di Ismaël Bennacer e Sandro Tonali inizialmente in panchina. Torneranno dal 1' anche Theo Hernández (in campo nel secondo tempo contro il Torino) e Brahim Díaz, che ha debellato finalmente il CoVid, si è allenato bene e riprenderà la sua posizione da trequartista.