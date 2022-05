Probabili formazioni Sassuolo-Milan: Pioli punta su Krunic e Giroud

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, partita della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022. Così in campo al 'Mapei Stadium'?

QUI SASSUOLO - Quattro assenti nella fila dei neroverdi di Alessio Dionisi : si tratta di Jeremy Toljan, Filippo Romagna, Abdou Harroui e Pedro Obiang. Ultima gara in carriera, invece, per Federico Peluso e Francesco Magnanelli , che partiranno entrambi dalla panchina. L'unico dubbio riguarda la difesa: chi giocherà tra Vlad Chiricheș (favorito) e Kaan Ayhan ? Tra centrocampo e attacco, tutti in campo gli uomini-mercato della compagine emiliana.

QUI MILAN - Stefano Pioli ha portato a Reggio Emilia tutti i calciatori della rosa, incluso l'infortunato Simon Kjær. La formazione non si discosterà da quella che, negli ultimi 180' di campionato, ha prima vinto per 1-3 sul campo dell'Hellas Verona e, successivamente, liquidato per 2-0 l'Atalanta a 'San Siro'. Difesa confermata in blocco, in mezzo al campo la coppia Sandro Tonali - Franck Kessié (alla sua ultima gara in rossonero), con Rade Krunić tra mediana e trequarti. Davanti Olivier Giroud.