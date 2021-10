Probabili formazioni Roma-Milan: solo un dubbio per Mourinho e Pioli

Le probabili formazioni di Roma-Milan, partita dell'11° turno della Serie A 2021-2022. Le possibili scelte di José Mourinho e Stefano Pioli

Un solo dubbio di formazione per quanto concerne sia José Mourinho sia Stefano Pioli. In casa giallorossa, ballottaggio, per il ruolo di esterno sinistro d'attacco, tra l'ex Stephan El Shaarawy e l'armeno Henrik Mkhitaryan. I quotidiani sportivi in edicola questa mattina danno per favorito il calciatore italiano.