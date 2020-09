Probabili formazioni Rio Ave-Milan: Colombo favorito, Leao scalpita …

Probabili formazioni Rio Ave-Milan, chi sarà il centravanti rossonero?

PROBABILI FORMAZIONI RIO AVE-MILAN – Domani sera, alle ore 21:00, i rossoneri di Stefano Pioli scenderanno in campo per Rio Ave-Milan. La gara, che si giocherà a porte chiuse, è valida per il playoff di Europa League. Chi vincerà, accederà ai gironi della competizione europea. ‘La Gazzetta dello Sport‘ questa mattina in edicola, proponendo le probabili formazioni della gara del Milan, ha sottolineato come dovrebbe tornare titolare, in cabina di regia, Ismaël Bennacer. Pertanto, Sandro Tonali, titolare a Crotone, dovrebbe tornare in panchina. Nel tridente di trequartisti del 4-2-3-1 di Pioli agiranno due tra Samu Castillejo, Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz ai lati dell’intoccabile Hakan Çalhanoglu. Nel ruolo di centravanti, infine, il favorito a partire dall’inizio è Lorenzo Colombo. Anche se Rafael Leao, ritornato dopo la lunga assenza causa CoVid_19, scalpita per giocare in patria. LEGGI QUI COSA HA DETTO TONALI A ‘MILAN TV’ SUL MATCH IN PORTOGALLO >>>