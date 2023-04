Probabili formazioni Napoli-Milan, Osimhen torna titolare

Secondo quanto riportato da Sky, ecco le ultime sulle probabili formazioni in vista del ritorno di Champions League. Il Napoli recupera Victor Osimhen, ma non avrà Kim in difesa e Anguissa a centrocampo, entrambi squalificati. Il resto dovrebbe essere la stessa formazione di Milano. In porta Meret, davanti a lui difesa a 4 con Mario Rui a sinistra, Juan Jesus al posto del coreano, Rrahmani e Di Lorenzo a destra. Centrocampo a tre con le sicurezze Lobotka e Zielinski. Accanto a loro dubbio fra Ndombele e Elmas. In avanti Lozano e Kvaratskhelia, mentre, come punta, torna Osimhen.