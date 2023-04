Probabili formazioni Napoli-Milan: le scelte di Spalletti e Pioli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulle probabili formazioni di Napoli e Milan in vista di stasera

Luciano Spalletti non pensa al turnover e schiera un Napoli al massimo. In porta Meret, difesa a 4 con centrali Kim e Rrahmani. A destra Di Lorenzo e a sinistra Mario Rui. Centrocampo a tre con Lobotka davanti alla difesa e Anguissa-Zielinski da mezz'ali. In avanti spazio al tridente: Politano a destra, Kvaratskhelia a sinistra, al centro dell'attacco Simeone, che sostituisce l'infortunato Osimhen.