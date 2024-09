Milan-Venezia, i dubbi e la probabile formazione di Fonseca

Sabato 14 settembre alle 20:45 andrà in scena Milan-Venezia. A San Siro arrivano due squadre ancora in cerca di vittoria. Il Milan ha pareggiato contro Torino e Lazio, mentre ha perso a Parma. Il Venezia arriva dalle sconfitte con Torino e Lazio e dal Pareggio con la Fiorentina. Nelle file dei rossoneri spicca il rientro di Alvaro Morata, ma secondo La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo verrà preservato per l'esordio in Champions League contro il Liverpool. Paulo Fonseca sostituirà il campione d'Europa con Tammy Abraham. L'inglese è rimasto a Milano perchè non convocato dalla propria nazionale e sembra pronto per partire dal 1' minuto sabato. Ecco la probabile formazione del Milan secondo la 'Rosea'.