Probabili formazioni Milan-Tottenham: due big in dubbio | News

Questa sera, alle ore 21.00, andrà in scena l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham . La partita verrà disputata allo Stadio di 'San Siro', dove ad accogliere le due squadre ci saranno più di 70mila spettatori. Sarà una gara importante sia per Stefano Pioli che per Antonio Conte , i quali cercheranno di ottenere una vittoria in vista del match di ritorno. Entrambi gli allenatori, però, dovranno fare a meno di diversi calciatori: vediamo, dunque, le probabili scelte di formazione dei due tecnici italiani.

Milan-Tottenham, due dubbi per Pioli

Con Maignan ancora out, sarà Tatarusanu a difendere i pali rossoneri. Stefano Pioli, davanti al rumeno, probabilmente opterà nuovamente per una difesa a tre composta da Kalulu, Kjaer e Thiaw. Inizialmente si pensava che potesse giocare dal primo minuto Tomori, ma stando a quanto appreso dalla nostra redazione l'inglese non dovrebbe essere impiegato dal primo minuto. Sulle fasce spazio a Saelemaekers a destra e Theo Hernandez a sinistra. Quest'ultimo stringerà i denti e partirà dal primo minuto nonostante il dolore causato da una botta presa in allenamento, mentre Calabria dovrebbe partire dalla panchina per la seconda partita consecutiva. In mezzo al campo non ci sarà Bennacer, spazio dunque ancora alla coppia Tonali-Krunic. In avanti fiducia al tridente composto da Leao, Giroud e Brahim Diaz.