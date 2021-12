Probabili formazioni Milan-Napoli: tanti infortuni per Pioli e Spalletti

Le probabili formazioni di Milan-Napoli: per i tecnici Stefano Pioli e Luciano Spalletti scelte quasi obbligate dettate dalle tante assenze

Daniele Triolo

Domani sera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Napoli, partita della 18^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le probabili formazioni di rossoneri e partenopei, falcidiati entrambi da numerose assenze.

QUI MILAN - Olivier Giroud ha recuperato e sarà a disposizione di Stefano Pioli. Nulla da fare per tutti gli altri attaccanti (Ante Rebić, Rafael Leão e Pietro Pellegri) per i quali l'appuntamento per il ritorno in campo è fissato a gennaio 2022. Out, per il Diavolo, anche Davide Calabria e il terzo portiere Alessandro Plizzari.

Due i ballottaggi per il tecnico Pioli: il primo, a destra in difesa, tra Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu. Partono quasi alla pari, vedremo domani chi avrà vinto la corsa 'in volata'. L'altro è sulla trequarti tra Brahim Díaz e Rade Krunić, giacché Junior Messias dovrebbe giocare titolare a destra con Alexis Saelemaekers sul versante opposto.

QUI NAPOLI - Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly e, ovviamente, Kostas Manolas, che ha già fatto ritorno in Grecia, all'Olympiacos. A centrocampo ha recuperato André Zambo Anguissa e, per la panchina, Stanislav Lobotka. Ma dovrà fare a meno di Fabián Ruiz. In attacco, grande assente è Victor Osimhen: Hirving Lozano c'è, ma non gioca dall'inizio. Queste, dunque, le probabili formazioni di Milan-Napoli per il big match di domani sera.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (Kalulu), Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Messias, Brahim Díaz (Krunić), Saelemaekers; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, Mirante, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu (Florenzi), Bakayoko, Bennacer, Krunić (Brahim Díaz), Castillejo, D. Maldini, Giroud. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Anguissa; Politano, Zieliński, Elmas; Mertens. A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Ounas, Lozano, Petagna. Allenatore: Spalletti. Milan, caccia ad un bomber da 40 milioni! Le ultime di mercato >>>