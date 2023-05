Probabili formazioni Milan-Lazio, i dubbi di Pioli: basta turnover

L'edizione odierna di Tuttosport, parla di Milan-Lazio e delle probabili formazioni per la partita di domani. Il maxi turnover, si legge, che non ha funzionato nemmeno contro la Cremonese, verrà messo in archivio da Stefano Pioli che, in vista della partita di domani contro la Lazio, andrà a riproporre il Milan dei titolarissimi. In difesa il tecnico, accanto al rientrante Tomori, dovrà decidere se riproporre Thiaw oppure inserire Kjaer, che però è destinato a una maglia da titolare contro l’Inter in Champions. A sinistra tornerà Theo Hernandez mentre a destra verrà deciso oggi se giocherà Calabria o si darà spazio a Florenzi. In mezzo al campo verrà riproposto il trio composto da Tonali, Bennacer e Krunic così come davanti saranno nuovamente titolari Giroud e Rafa Leao. In tre si giocano l’ultima maglia rimasta a disposizione, quella sulla fascia destra, ovvero Messias, Saelemaekers e Brahim Diaz, con il brasiliano che sembra partire avanti.