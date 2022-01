Probabili formazioni Milan-Genoa: Pioli con i big | Coppa Italia News

Le probabili formazioni di Milan-Genoa, partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Così in campo stasera alle ore 21:00 a 'San Siro'?

Stefano Pioli, tecnico rossonero, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola dovrebbe giocarsela con i big. In porta, pertanto, ci sarà Mike Maignan. In difesa, immediato rientro di Fikayo Tomori, tornato negativo al CoVid, con turno di riposo per Alessandro Florenzi: sarà Pierre Kalulu a giocare da terzino destro.