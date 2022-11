Probabili formazioni Milan-Fiorentina: confermato Thiaw e due rientri

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina , partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023 , secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Qui Milan

Il tecnico rossonero Stefano Pioli deve rinunciare a Junior Messias ed è in dubbio anche Ante Rebić, che, al massimo, partirà dalla panchina. Conferma, in difesa, per il centrale tedesco Malick Thiaw; rientrano, tra retroguardia e attacco Theo Hernández e Olivier Giroud, che hanno scontato il turno di squalifica. Sulla trequarti, al fianco di Rafael Leão, spazio a Brahim Díaz e Rade Krunić.