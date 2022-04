Probabili formazioni Inter-Milan: torna Calabria | Coppa Italia News

Le probabili formazioni di Inter-Milan, derby di Milano, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Così in campo martedì sera a 'San Siro'?

Le probabili formazioni di Inter-Milan, il derby di Milano, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tornerà titolare Stefan de Vrij nel cuore della difesa nerazzurra. Nessun problema anche per Alessandro Bastoni e Joaquín 'Tucu' Correa, usciti malconci da La Spezia: il primo in campo da titolare, il secondo partirà dalla panchina.