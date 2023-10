Probabili formazioni Genoa-Milan: Pioli con Florenzi, Adli e Chukwueze

Parlando delle probabili formazioni di Genoa-Milan , partita dell'8^ giornata della Serie A 2023-2024 in programma domani sera, alle ore 20:45 , a 'Marassi', 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ipotizzato almeno tre cambi nello schieramento iniziale del Diavolo di Stefano Pioli rispetto a quanto visto nella trasferta di Champions League in casa del Borussia Dortmund .

Genoa-Milan, un cambio per reparto nell'undici titolare

In difesa, dentro Alessandro Florenzi, a destra, al posto di Davide Calabria. In mezzo al campo, Yacine Adli di nuovo in cabina di regia, con due tra Yunus Musah, Tijjani Reijnders e Tommaso Pobega ai suoi fianchi. In attacco, spazio a Samuel Chukwueze al posto di Christian Pulisic.