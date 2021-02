Probabile formazione Stella Rossa-Milan: diverse novità per Pioli | News

Stella Rossa-Milan, la probabile formazione di Pioli

Stasera, alle ore 18:55, è in programma Stella Rossa-Milan, gara valida per i sedicesimi di finale di andata di Europa League. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida del Marakana. Il tecnico farà un po’ di turnover in vista del derby di domenica prossima contro l’Inter.

In porta, come sempre, Gianluigi Donnarumma. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori. Come terzino sinistro dovrebbe spuntarla Pierre Kalulu, con Davide Calabria e Diogo Dalot in panchina. Panchina anche per Simon Kjaer e Matteo Gabbia.

A centrocampo turno di riposo per Franck Kessie. I titolari dovrebbero essere Ismael Bennacer e Soualiho Meite. Panchina per Sandro Tonali, pronto ad entrare nel secondo tempo. Trequarti completamente rivoluzionata rispetto alla partita contro lo Spezia: a sinistra Ante Rebic, al centro Rade Krunic, a destra Samu Castillejo. In attacco occasione dal primo minuto per Mario Mandzukic, con Zlatan Ibrahimovic in panchina.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Kalulu; Bennacer, Meite; Rebic, Krunic, Castillejo; Mandzukic.

