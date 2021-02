Probabile formazione Spezia-Milan: un dubbio per Pioli | News

Spezia-Milan, un dubbio per Pioli

Stasera, alle 20:45, è in programma Spezia-Milan gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sulle probabili scelte di Stefano Pioli per la sfida dell’Alberto Picco.

Il tecnico sembra avere un unico dubbio sulla trequarti. Sulla sinistra infatti c’è un ballottaggio serrato tra Rafael Leao e Ante Rebic, con il primo che sembra essere leggermente favorito. In attacco ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che vuole continuare a trascinare il Milan, così come ha fatto contro il Crotone. Calciomercato Milan: è sfida con la Roma per due attaccanti. VAI ALLA NOTIZIA>>>