Probabile formazione Milan: turnover Coppa Italia, Tomori e Maldini dal 1′

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro il Genoa, valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia

Giorno di vigilia di Coppa Italia per il Milan, che affronterà il Genoa a San Siro nella gara valida per gli Ottavi. Un trofeo sul quale i rossoneri vogliono puntare dal momento che non lo conquistano da 19 anni. Ma quali giocatori scenderanno in campo? Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' ci sarà ovviamente un po' di turnover e alcuni ritorni in campo. Dopo la positività al Covid, Fikayo Tomori è pronto a riprendersi il posto in difesa, con Pierre Kalulu che scalerà sulla destra al posto di Alessandro Florenzi. Sandro Tonali sarà titolare perché squalificato per la prossima gara di campionato, ma le più grandi novità riguardano la trequarti: titolari Daniel Maldini e Ante Rebić. In attacco spazio a Olivier Giroud, Zlatan Ibrahimović è squalificato dopo la lite con Romelu Lukaku. Ecco la probabile formazione del Milan.