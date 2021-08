Probabile formazione Milan, squadra che vince non si cambia / News

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro il Cagliari. Stefano Pioli conferma la squadra che ha vinto contro la Samp

Squadra che vince, non si cambia. E' con questa frase che l'edizione odierna di 'Tuttosport' sintetizza le scelte di Stefano Pioli per Milan-Cagliari, match valido per la 2^ giornata di Serie A. Questa sera, in un San Siro che tornerà ad ospitare i propri tifosi, ci saranno soltanto conferme dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria. E quindi in porta ecco Mike Maignan, uno dei migliori in campo a Genova. I terzini saranno Davide Calabria e Theo Hernandez, al centro della difesa confermati Simon Kjaer e Fikayo Tomori.