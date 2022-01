Probabile formazione Milan: torna Romagnoli, Krunic trequartista? / News

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro la Juventus, partita valida per la 23^ giornata di Serie A

Peppe Di Stefano, inviato a Milanello per 'Sky Sport', ha parlato della probabile formazione del Milan in vista della gara contro la Juventus, valida per la 23^ giornata di Serie A. Due ritorni importanti per Stefano Pioli, che ritrova Alessio Romagnoli, guarito dal Covid e Sandro Tonali dopo la squalifica. In difesa, nonostante il rientro di Davide Calabria, dovrebbe ancora giocare Alessandro Florenzi come terzino destro. La novità è il dubbio sulla trequarti, con Brahim Diaz che fatica a recuperare la condizione mostrata a inizio stagione. Per questo motivo c'è l'ipotesi Rade Krunic, che offrirebbe una soluzione più conservativa e votata ad una fase difensiva più attenta. Ecco la probabile formazione.