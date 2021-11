Probabile formazione Milan: Pioli cambia il centrocampo. C’è Florenzi

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della gara contro il Sassuolo, valida per la 14^ giornata di Serie A. Massiccio turnover

La notizia del giorno per il Milan non può che essere una sola: Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha annunciato la presenza di Mike Maignan dal primo minuto. Il portiere francese ha bruciato le tappe ed è nuovamente pronto a difendere la porta rossonera. Ma questa non è la sola novità per l'allenatore rossonero, che dovrebbe operare diversi cambi di formazione in vista della partita contro il Sassuolo, valida per la 14^ giornata di Serie A. Sulla destra spazio ad Alessandro Florenzi, con Pierre Kalulu che si accomoderà in panchina. Stessa sorte per il duo di centrocampo Tonali-Kessie, sostituito da Tiemoué Bakayoko e Ismael Bennacer. Ritorna, inoltre, Rafael Leao sulla trequarti. Ecco la probabile formazione del Milan secondo 'Sky Sport'.