Probabile formazione Milan: Mandzukic dal 1′, dubbio Theo Hernandez

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro la Lazio. Mario Mandzukic dal primo minuto, Theo Hernandez in dubbio

Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Milanello, ha parlato delle ultime di formazione del Milan. Una novità principale e un dubbio. Ecco le ultime: "Ibrahimovic è l'unico non convocato. Tomori giocherà in coppia con Kjaer; a destra Calabria e a sinistra probabilmente giocherà Theo Hernandez, tornato a disposizione e allenatosi questa mattina: per lui si deciderà domani. Kessie e Bennacer, che rientra, a centrocampo, con Saelemakers, Calhanoglu e Rebic trequartisti; la grande novità sarà Mandzukic davanti; serviva un attaccante forte d'area di rigore e Pioli punta su di lui. Capitano sarà Donnarumma, altra panchina per Romagnoli. Maldini e Massara sono sempre stati vicini alla squadra per far sentire tutta l'importanza di questa sfida". Ecco la probabile formazione: