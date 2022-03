Probabile formazione Milan: Kessie ancora trequartista a Napoli? / News

Ecco la probabile formazione del Milan per la gara contro il Napoli, valida per la 28^ giornata di Serie A. Franck Kessie ancora trequartista?

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', oggi in edicola, ha riportato la probabile formazione del Milan per la gara contro il Napoli, valida per la 28^ giornata di Serie A. Non c'è nessun dubbio per quanto riguarda la difesa: in porta ci sarà Mike Maignan, sulla destra Davide Calabria si riprenderà il suo posto, mentre Pierre Kalulu sostituirà l'infortunato Alessio Romagnoli. Fikayo Tomori e Theo Hernandez completeranno il reparto. A centrocampo, dopo la squalifica in Coppa Italia, torna Sandro Tonali, che sarà coadiuvato da Ismael Bennacer, apparso in grande spolvero nel derby. Attenzione a Franck Kessie, che potrebbe nuovamente avanzarsi nella posizione di trequartista al posto di uno spento Brahim Diaz. Il riferimento in attacco sarà Olivier Giroud. Questa la probabile formazione del Milan.