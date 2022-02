Probabile formazione Milan: Kessie in panchina, c’è Messias / News

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro la Salernitana, valida per la 26^ giornata di Serie A

Vigilia di Salernitana-Milan, partita valida per la 26^ giornata di Serie A. I rossoneri sono chiamati a conservare la vetta della classifica, conquistata grazie alla vittoria di misura contro la Sampdoria. Si ricorda, ovviamente, che l'Inter conta una partita da recuperare contro il Bologna e, in caso di tre punti, si porterebbe a +2 dal Diavolo. Stefano Pioli nel frattempo continua a sottolineare che il Milan debba fare la corsa solo su se stesso e vuole pensare partita dopo partita. Contro l'ultima della classe l'allenatore rossonero ha qualche dubbio di formazione, ma è pronto a mettere in pratica scelte forti.