Probabile formazione Milan: Kessie arretra, Diaz sulla trequarti / News

La probabile formazione del Milan in vista della gara di Seria A contro il Cagliari alla 'Unipol Arena'. Cambi a centrocampo per Stefano Pioli

Vigilia di Cagliari-Milan , partita valida per la 30^ giornata di Serie A. I rossoneri, dopo il pareggio dell'Inter a Torino, sono primi in classifica a prescindere da quello che succederà nell'ormai famoso recupero con il Bologna. Ciò vuol dire soltanto una cosa: la squadra di Stefano Pioli è completamente padrone del proprio destino. Adesso inizia dunque un mini campionato di 9 partita da affrontare come finali per poter raggiungere l'obiettivo/sogno finale. Con quale formazione il Diavolo scenderà in campo alla 'Unipol Domus Arena' di Cagliari? Qualche dubbio c'è.

Stando a quanto riferisce 'Sky Sport' in porta ci sarà Mike Maignan, sulla destra Davide Calabria, sulla sinistra Theo Hernandez rientra dalla squalifica, mentre al centro di sarà sicuramente Fikayo Tomori. Per l'altro posto il favorito è Pierre Kalulu, in forma smagliante, ma Alessio Romagnoli è lì in agguato. Dalla cintola in sù sono previste modifiche importanti. Dopo la febbre accusata in settimana Sandro Tonali non partirà dal primo minuto, con Franck Kessie che dunque riprendere il proprio posto insieme a Ismael Bennacer. Sulla trequarti dovrebbe esserci il ritorno di Brahim Diaz anche se non presenti la migliore condizione vista una contusione rimediata in settimana. In attacco salgono le quotazioni di Zlatan Ibrahimović, ma Olivier Giroud è ancora in vantaggio. Questa la probabile formazione del Milan.