Probabile formazione Milan: Ibrahimovic dall’inizio, gioca Brahim Diaz

Ecco la probabile formazione del Milan che scenderà in campo domani contro la Fiorentina. Torna Zlatan Ibrahimovic, Brahim Diaz titolare

Ultima partita prima della sosta delle Nazionali per un Milan che, come accade da diverse settimane, si ritrova con diversi infortunati all'attivo. I rossoneri faranno visita alla Fiorentina allo stadio 'Artemio Franchi' in quello che sarà un match importantissimo per riprendere la corsa in Champions League. Ma con quale formazione Stefano Pioli vorrà giocarsela? Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da 'Sky Sport'.