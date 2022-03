Probabile formazione Milan: Florenzi al posto di Theo, Kessie trequartista

Ecco la probabile formazione del Milan in vista della partita contro l'Empoli, valida per la 29^ giornata di Serie A. Le ultime news

Non ci sono ovviamente dubbi sul portiere, che sarà Mike Maignan. In difesa ci sarà Alessandro Florenzi a sostituire lo squalificato Theo Hernandez, con Pierre Kalulu che verrà confermato al centro della difesa nonostante il recupero di Alessio Romagnoli. Davide Calabria e Fikayo Tomori completeranno il reparto difensivo. A centrocampo spazio al duo formato da Sandro Tonali e Ismael Bennacer, con Franck Kessie che sposterà ancora una volta il suo raggio d'azione di qualche metro in avanti. Gli esterni d'attacco saranno Junior Messias e Rafael Leao, Olivier Giroud sarà il riferimento centrale. Bisogna ricordare che Zlatan Ibrahimović ha recuperato del tutto, ma la sua condizione fisica non è ancora ovviamente al top. Ecco la probabile formazione del Milan.