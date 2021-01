Probabile formazione Milan: Brahim Diaz e Tonali titolari / Coppa Italia News

La probabile formazione del Milan, ci sono Diaz e Tonali

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus, il Milan ha subito dato una risposta convincente contro un Torino in crescita. Nella giornata di domani andrà in scena una nuova sfida contro i granata, questa volta valida per la Coppa Italia. Come spesso capita nelle ultime settimane, Stefano Pioli è spesso alle prese con diversi infortuni che complicano le sue scelte. Nell’ultima occasione, sono usciti acciaccati Brahim Diaz, Sandro Tonali e Rafael Leao. Ci sono però buone notizie: secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ i tre calciatori non solo sono recuperati, ma saranno impegnati dal primo minuto. Per il resto poco turnover, soprattutto in difesa, con Pierre Kalulu e Diogo Dalot che daranno fiato a Simon Kjaer e Davide Calabria. In porta pronto Ciprian Tatarusanu. Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Rafael Leao.

