Probabile formazione di Bologna-Milan: ecco le scelte di Pioli | News

La probabile formazione rossonera in Bologna-Milan

Oggi pomeriggio, alle ore 15 si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. Ecco la probabile formazione rossonera secondo quanto riportato dai quotidiani questa mattina in edicola. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

“Il nostro obiettivo è chiaro, vincere – spiega Pioli – La partita di oggi è molto importante perchè arriva dopo una settimana faticosa dal punto di vista fisico e mentale. Troviamo un avversario che ti fa sudare la partita. Poi avremo due settimane pulite, in cui potremo ritrovare giocatori. Siamo in un momento in cui non siamo uniformi dal punto di vista della condizione. Abbiamo bisogno di queste due settimane”.

In porta torna Gianluigi Donnarumma dopo la squalifica in Coppa Italia. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Esordio dal primo minuto in rossonero di Fikayo Tomori, considerando l’indisponibilità di Simon Kjaer. Panchina per Pierre Kalulu

A centrocampo torna Sandro Tonali, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. Panchina per Ismael Bennacer, che torna finalmente a disposizione. Sulla trequarti Pioli aveva diversi dubbi, che sembra aver sciolto: Alexis Saelemaekers a sinistro, Rafael Leao al centro e Ante Rebic a sinistra. Possibile che il 4-2-3-1 possa tramutarsi in un 4-4-2 con il portoghese più vicino alla punta

Sulla destra ballottaggio tra Castillejo e Saelemaekers, ma il secondo sembra essere decisamente favorito. In attacco, ovviamente Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante, dopo le tante polemiche relative allo scontro con Romelu Lukaku, è pronto a far parlare il campo. Lo svedese vuole trascinare per l’ennesima volta la squadra alla vittoria.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma: Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Calabria; Tonali, Kessie; Rebic, Rafael Leao, Saelemaekers; Ibrahimovic

