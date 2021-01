Probabile formazione Bologna-Milan: quanti dubbi per Pioli | News

La probabile formazione rossonera in Bologna-Milan

Domani pomeriggio, alle ore 15 si disputerà Bologna-Milan al Dall’Ara. Ecco la probabile formazione rossonera secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La squadra di Pioli vuole riscattare la brutta sconfitta in campionato contro l’Atalanta e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

In porta torna Gianluigi Donnarumma dopo la squalifica in Coppa Italia. In difesa Theo Hernandez, Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Esordio dal primo minuto in rossonero di Fikayo Tomori, considerando l’indisponibilità di Simon Kjaer e la probabile defezione di Pierre Kalulu.

A centrocampo torna Sandro Tonali, che giocherà in mediana insieme a Franck Kessie. I dubbi principali, però riguardano la trequarti. La rosea porta come titolari Ante Rebic a sinistra, Rafael Leao come trequartista e Samu Castillejo a destra, ma attenzione anche all’ipotesi Daniel Maldini, che potrebbe giocare dal primo minuto. Non è esclusa neanche l’ipotesi relativa a Rade Krunic, che già contro il Celtic in Europa League ha giocato nella posizione di trequartista.

Sulla destra il ballottaggio tra Castillejo e Saelemaekers è aperto. Pioli difficilmente rinuncia al belga, ma Alexis arriva da un infortunio e ha giocato una partita molto intensa contro l’Inter. In attacco, ovviamente Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante, dopo le tante polemiche relative allo scontro con Romelu Lukaku, è pronto a far parlare il campo. Lo svedese vuole trascinare per l’ennesima volta la squadra alla vittoria.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma: Theo Hernandez, Romagnoli, Tomori, Calabria; Tonali, Kessie; Rebic, Rafael Leao, Castillejo; Ibrahimovic

