Parma-Milan, la probabile formazione rossonera: un solo dubbio per Pioli

Ecco la probabile formazione del Milan in vista del match contro il Parma, valido per la 30^ giornata di Serie A. Un solo dubbio per Stefano Pioli

Renato Panno

Una vittoria per ripartire al più presto. Il Milan, dopo il pareggio contro la Sampdoria, vuole ritornare alla vittoria per mantenere la distanza di sicurezza dalle dirette inseguitrici. Sul suo cammino il Parma, penultimo in classifica e avversario, sulla carta, decisamente abbordabile. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport' Stefano Pioli avrebbe soltanto un dubbio di formazione: vale a dire chi tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu sostituirà l'infortunato Davide Calabria. Per il resto tutto confermato, con la coppie centrale Kjaer-Tomori e Theo Hernandez sulla sinistra. In mezzo al campo ci saranno Ismael Bennacer e Franck Kessie e, dietro a Zlatan Ibrahimovic, agiranno Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Questa la probabile rossonera:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot/Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.